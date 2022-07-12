Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray- Ankara kara yolunda, 01 BZR 22 plakalı otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana 'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa B'yi Baymış köyü girişinde arı soktu.

Kaynak: AA

Aksaray, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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