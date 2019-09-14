Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılı kaldı
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Sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılı kaldı

20 dakika önce

Sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılı kaldıZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılarak koptu.

Sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılı kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılarak koptu. Kazada yaralanan olmazken tırda ve üst geçitte hasar meydana geldi.

Kaza Ereğli Alaplı arası karayolunun Gülüç Beldesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Alaplı'dan Ereğli istikametine giden Murat Erdoğan idaresindeki 78 BU 828 tır ve 78 BV 227 dorse plakalı tırın dorsesi açık kalınca üst geçide takıldı. Sürücüsünün fark edemediği açık olan dorse üst geçide çarpıp koptu. Kazada yaralanan olmazken üst geçit ve tırda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri üst geçide takılı kalan dorse nedeniyle karayolunda güvenlik önlemi aldı. Dorsenin üst geçitten kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Sürücüsünün açık unuttuğu tırın damperi üst geçide takılı kaldı

Zonguldak, Alaplı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
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