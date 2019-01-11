Sürücüsünün Araçtan Düştüğü Mini Traktörü Durdurmak Mümkün Olmadı (Yeniden)
1 saat önce
? Sri Lanka'nın Hingurakanda-Katuwana bölgesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan bir mini traktör, yolculara zor anlar yaşattı.
? Sri Lanka
'nın Hingurakanda-Katuwana bölgesinde meydana gelen olayda kontrolden çıkan bir mini traktör, yolculara zor anlar yaşattı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, traktörün hakimiyetini kaybeden sürücünün ve arkadaki bir kişinin yere düştüğü görülüyor. Traktör üzerinde kalan biri çocuk, 4 kişi ise kendi kendine daireler çizen traktörün üzerinde tutunabilmek için çaba sarf ediyor. Sürücünün, kontrolden çıkmış olan traktörün koltuğuna oturma çabaları ise başarısızlıkla sonuçlanıyor.
Traktörü durdurmak için tekerinin altına atılan dallar ise aracın rotasını değiştiriyor ve ağaçlık alana gitmesine neden oluyor. Bu esnada iki kişi daha kendini aşağı atarak kurtuluyor. Son olarak traktörde kalan kadın ve çocuk ise ağaçların arasına giren traktörden inmeyi başaramıyor. Yetkililerin yaptığı açıklamada, olaydan yaralanan kadın ve çocuğun hastaneye kaldırıldığı, çocuğun başından yaralandığı ve kadının da küçük sıyrıklarla kazadan kurtulduğu belirtildi. - Lanka
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:40 Kaynak: DHA
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