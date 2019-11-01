Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı

7 saat önce

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkarak, ağaca çarpıp, takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Anadolu Caddesi Harmandalı yol ayrımı yakınında meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen ve aşırı hız olan 35 KUV 24 plakalı otomobil, Çiğli yönünden Menemen istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu ağaca çarparak takla attı. Otomobil, bir panoya çarparak dururken, kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde bulunan kimliği belirsiz 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansa alınarak Çiğli Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:08 Kaynak: DHA
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