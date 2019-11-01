Sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobil, ağaca çarpıp, takla attı: 2 ölü, 1 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

İzmir'in Çiğli ilçesinde, aşırı hızlı olduğu öne sürülen otomobilin kontrolden çıkıp, önce ağaca daha sonra takla atarak panoya çarptığı kazada hayatını kaybedenlerin sürücü Erdal Aktaş (38) ile Mustafa Çakmak olduğu tespit edildi. Yaralı Barış Kaya'nın (28) ise tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.