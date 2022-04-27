Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı

27.04.2022 00:58
Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı

Ankara'da sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo firmasına ait araç, park halindeki 7 araca çarptı.

Ankara'da sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo firmasına ait araç, park halindeki 7 araca çarptı.

Kaza, öğlen saatlerinde Yenimahalle ilçesinde bulunan "TİMKO Sokak" isimli bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, PTT'ye ait kargo aracının baygınlık geçirdiği iddia edilen sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde duran araçlara çarptı. Metrelerce savrulan kargo minibüsü, 7 otomobile çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada can kaybı yaşanmazken, kargo aracı sürücüsünün hafif yaralandığı ve yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Araçların birçoğunda ağır maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çok yüksek bir hızla çarptı arabalara"

Kazaya tanık olan çevre esnaflardan İlker Karabulut, "Bir anda gürültüyle kapının önüne çıktık. Kargo aracı gelirken arka arkaya park etmiş 7 araca çarptı. Kazadan sonra biz çıktık, hemen şoför arkadaşı arabadan çıkardık. Hava yastığı için göğüsten darbe gelmiş, sersemlemişti. Çok hareket ettirmemeye çalıştık. Ambulans geldi, arkadaşı aldı götürdü. Sonrasında da trafik ekipleri geldi. Şoförün kolunda biraz morluklar vardı. Görüntüde çok bir şey yoktu fakat ne olduğu bilinmez. Çok yüksek bir hızla çarptı arabalara. Başka yaralı yoktu" ifadelerini kullandı.

"Kendi arabalarımızı geriye alırken bile korkuyoruz"

Bölgede kazalara karşı önleyici tedbirler alınması gerektiğini vurgulayan Karabulut, "Kesinlikle burada hızın azaltılması için tedbirler alınmalı. Buranın boş olduğunu düşünen herkes basıp gidiyor. Ara yolda giden araçların hızı 100 kilometreyi buluyor. Buranın genel olarak sorunlarından birisi araçların çok hızlı geçmesi. Genelde kargo araçları yolun başından itibaren hızlanıyor. Yol da geniş olduğu için yüksek hıza ulaşıyor. Kamyonlarda da aynı durum var. Biz işten çıkarken kendi arabalarımızı geriye alırken bile korkuyoruz. Burada daha önce hız kesilsin diye bulunduğumuz yerin yönetimi hız tümsekleri koymuştu ama emniyet bunları çıkarttırdı. Burada araçların hızlı gitmesini engelleyecek bir sistem de oluşturulmadı. Araçlar hala çok hızlı gidiyor. Önlem alınmazsa benzer durumlar tekrar yaşanır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu. - ANKARA

YORUMLAR
500
Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Feci kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı Son dakika haberleri! Eskişehir'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Tragger, Ankara, Kaza, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Alişan, Seda Sayan'a düğün hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı
00:52 Bir vatandaş Ankara sokaklarında çırılçıplak bir şekilde dolaştı!
00:42 BBP lideri Destici'den CHP'yi eleştirdi: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak
00:41 Taksim'deki Gezi Davası protestoları ile ilgili 51 kişi gözaltına alındı!
00:38 Karim Benzema tarih yazıyor! Akılalmaz performansını dünya konuşuyor
00:30 Kuşadası sahilinde erkek cesedi bulundu!
00:10 Ümit Özdağ, Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığa davet etmesinin nedenini paylaştı!
00:04 Manchester City-Real Madrid maçında yağmur gibi gol yağdı
00:04 Bursa'da çamaşır asarken asansör boşluğuna düştü
23:47 Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in Milli Muharip Uçak açıklaması heyecanlandırdı: Tecrübemiz az ama inancımız çok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 01:30:32. #1.13#
SON DAKİKA: Sürücüsünün baygınlık geçirdiği iddia edilen kargo aracı park halindeki 7 araca çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement