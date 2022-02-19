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Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı

19.02.2022 07:51

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak cipe çarptı.

BEYKOZ TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil kontrolden çıkarak cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan cipin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında TEM Otoyolu Kavacık mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen 34 HE 3321 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon başında uyudu. Bunun üzerine kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen 34 MUJ 68 plakalı cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan cip takla atarken, sürücü aracında sıkıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı sonrası bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazalı araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı
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Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı Direksiyon başında uyuyakalan sürücü cipe çarptı OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI OTOMOBİL MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI

TEM Otoyolu, Otomobil, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu otomobil cipe çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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