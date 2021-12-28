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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki kadına çarptı - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki kadına çarptı

28.12.2021 10:36
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki kadına çarptı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bekleyen genç bir kadına çarptı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda bekleyen genç bir kadına çarptı. Kazada sağ bacağından yaralanan kadın ile otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Baklacı Mahallesinden geçen Alaşehir- Kula yolu üzerinde saat 07.40 sıralarında S.A. (54) idaresindeki 20 BR 041 plakalı otomobil, Kula istikametinden Alaşehir istikametine seyir halinde ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımda bekleyen Cennet Ö. (28) isimli genç kadına çarptı. Kaza sonrası kaldırımda bekleyen kadın sağ bacağından yaralanırken, araç sürücüsü ise kazada hafif şekilde yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki kadına çarptı

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Alaşehir, Otomobil, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki kadına çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki kadına çarptı - Son Dakika
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