Üye Girişi
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

30.12.2021 11:58

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarptı. Kazada, araç içerisinde yolcu olarak bulunan bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Bayram Çatak idaresindeki 35 LN 052 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp yolda savrularak yol kenarındaki bir işyerinin kaldırımlarına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan yolcu Şerife Çatak (51), olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çatak, ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı

YORUMLAR
500

Tragger, Manisa, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika


Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor         
12:51
Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı         
12:25
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğluna 8 ay hapis cezası         
11:33
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu Fenerbahçe taraftarını çıldırtan görüntü! Sosyal medyada gündem oldu         
00:03
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde Son anket sonuçlarında, son dönemin en düşük seviyesinde         
20:50
Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor Burak Kapacak'a taraftardan destek yağıyor         
20:49
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü Definecilerin kazdığı tünele, dengesini kaybeden kadın düştü         
18:18
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06

Son Dakika Haberleri
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
12:09 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı
12:06 Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 13:03:42. #1.13#
SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarparak durabildi: 1 ağır yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement