Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı

06.03.2022 10:52

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptıANTALYA Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına park etmeye çalışan araca çarptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı

ANTALYA Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarına park etmeye çalışan araca çarptı. Otomobilin içinde sıkışarak yaralanan sürücü ve 2 yolcu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Şehit Ali Daniyar caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat H. T. idaresindeki 38 GM 740 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarına park için duran 07 BZV 62 plakalı araca arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle 07 BZV 62 plakalı otomobil sürücüsü Mehmet Ali Ş. ve araçta bulunan iki yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin içinde sıkışan iki yolcu, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı

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Otomobil, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park etmeye çalışan araca çarptı - Son Dakika


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