Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü uçuruma yuvarlandı.


Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aliusta köyünde Serhat D. hakimiyetindeki 10 ACL 003 plakalı otomobil havanın yağışlı olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip ormanlık alandan uçuruma yuvarlandı. Dereye düşen otomobili gören diğer sürücüler 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralılara ilk müdahale yapılırken araçta sıkışan sürücü Serhat D. için AFAD ekibi istenildi. Yağışlı havada uçuruma yuvarlanan araçtaki sürücüyü kurtarma çalışmaları AFAD tarafından saatlerce sürdü. Araç içerisinden çıkarılan Alican Ç. (18), Hasan Ç.(34) ve sürücü Serhat D. (23) Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:04 Kaynak: İHA
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