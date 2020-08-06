Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla attı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ve Enez ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, sabah saat 09.15 sıralarında Keşan - Enez yolunun 15. kilometresinde, Orhaniye köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 ST 6848 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ve 112 Acil Servis ekipleri ulaştı. Araçta bulunanlara kaza yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, sürücü E.K.'nin eşi ve çocukları olduğu öğrenilen S.K., E.K. ve R.K. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dikkati dağılan ve direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü E.K., "Bölgeye ilk defa geçen yıl İstanbul'dan geldik ve buraları sevdik. Yayla'ya gidiyorduk. Yolun yabancısı sayılmam ancak yol bu kadar dar olmasaydı takla atmazdık diye düşünüyorum. Ne olduğunu ben de anlamadım. Araç içinde çocukların, yoldaki tabelaya yaklaştığımızı fark edince, 'Dikkat et çarpacaksın' nidalarını duydum ve ani refleksle direksiyonu kırdım, ardından toparlamaya çalıştım fakat yolun mesafesi izin vermedi ve banketten düşerek takla atmaya başladık. Çok şükür hiçbirimizde önemli bir sağlık sorunu yok. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattık" dedi.

Otomobil, olay yerine gelen çekici yardımı ile kaldırıldı. - EDİRNE