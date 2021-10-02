Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı - Son Dakika

- Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs bahçeye daldı: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da yoldan çıkan transit minibüs bahçeye girdi, kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Bingöl Karayolu Yarımca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 23 ACJ 291 plakalı transit, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye girdi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.