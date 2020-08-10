Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarptı - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bariyerlere çarptı

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TY 2997 plakalı BMW marka cip, savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinde kazada yaralı olmadığı tespit edilirken cipte maddi hasar oluştu. Polis ekipleri güvenlik amacı ile trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:54

Kaynak: İHA

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