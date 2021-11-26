Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi - Son Dakika

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi
26.11.2021 16:42
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kanala devrildi.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıkarak kanala devrildi. Tır sürücüsü kazada yaralandı.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi mevki'inden geçen İzmir İstanbul yolu üzerinde M.E.Ç. (31) idaresindeki 34 RM 0318 plakalı tır ve tıra bağlı 34 DP 8766 plakalı dorse, İzmir istikametine ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan kanala devrildi. Kazada tırda büyük maddi hasar meydana gelirken yaralanan tır sürücüsü M.E.Ç. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - MANİSA
Son Dakika 17:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan Bülent Ecevit'e kasa fırlatılma olayı hatırlattı 16:28 Ayasofya'da bulunan İbranice yazılı kağıtların, tarihi eser olmadığı ortaya çıktı 15:55 Kılıçdaroğlu'nun Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmak istediği mitinge valilikten izin çıkmadı 14:35 Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş 14:21 Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! 12:12 Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin 11:42 Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!