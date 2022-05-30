Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı - Son Dakika
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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı

30.05.2022 14:37
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı

Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildiAlınan bilgiye göre, bugün saat 12.00 civarlarında Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi

Alınan bilgiye göre, bugün saat 12.00 civarlarında Erzurum'dan Aşkale istikametine doğru seyir halinde olan tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen sürücü, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sürücü, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cam yüklü tır, orta refüjdeki kanala girerek ancak durabildi. Olayda büyük ölçüde maddi hasar oluşurken, can kaybı olmaması sevindirdi. - ERZURUM

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı
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Kaynak: İHA

Erzurum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır yoldan çıktı - Son Dakika
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