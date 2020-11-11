Seyir halinde uyuyunca otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandı - Son Dakika

Seyir halinde uyuyunca otomobil 20 metrelik uçuruma yuvarlandıAntalya'da seyir halinde uyuyakalan Hüseyin Koçarslan (67) yönetimindeki otomobil, 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Koçarslan ile eşi Halime Koçarslan (57) yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Aksu İlçesi Karaöz Mahallesi Kayadibi Mevkii'nde meydana geldi. Isparta'dan beraberinde eşi Halime Koçarslan ile 32 HH 901 plakalı otomobille Antalya'ya doğru yola çıkan Hüseyin Koçarslan, Kayadibi Mevkii'ne geldiği sırada iddiaya göre seyir halinde uyuyakaldı. Kontrolden çıkan araç yoldan çıkarak önce karşı şeride, ardından taklalar atarak 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza anında kemeri takılı olmayan Hüseyin Koçarslan otomobilden fırlarken, kemeri takılı Halime Koçarslan yolcu koltuğunda sıkıştı.Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Hüseyin Koçarslan ile eşi Halime Koçarslan'ı ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Çiftin, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
- Kaynak: DHA
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