Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı kamyonette 8 tabanca ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı kamyonette 8 tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı kamyonette 8 tabanca ele geçirildi

6 saat önce

Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı kamyonette kovalamaca sonucu 8 tabanca ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Sürücüsünün

Konya'nın Akşehir ilçesinde sürücüsünün "Dur" ihtarına uymadığı kamyonette kovalamaca sonucu 8 tabanca ele geçirildi, iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 45 YM 315 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.

Polisin "Dur" ihtarına uymayan araçtakiler kaçmaya başladı. Araç, kovalamacanın ardından Gazi Caddesi'nde başka bir polis ekibi tarafından yolu kesilerek durduruldu.

Araçta yapılan aramada 8 tabanca ile şarjörler ele geçirildi.

Hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edilen sürücü Onur Ç. (36) ile kamyonetteki Engin Ç. (32) gözaltına alındı.

Akşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:06 Kaynak: AA
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