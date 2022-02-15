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Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika

Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı

15.02.2022 15:09
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı

EDİRNE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste 3 kaçak göçmen yakalandı.

EDİRNE'de sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı, polisin takibi sonucu durdurulan minibüste 3 kaçak göçmen yakalandı. Araç sürücüsü K.T.K.'ye 14 bin 418 lira para cezası uygulandı.

Kent girişinde jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri 39 MA 0028 plakalı minibüsün sürücüsü K.T.K.'ye dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Araç, İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu durduruldu. Araçta yapılan kontrolde 3 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan K.T.K.'ye, 10 ayrı maddeden toplam 14 bin 418 lira para cezası uygulandı, araç da trafikten 15 gün süreyle menedildi. Kaçak göçmenler ise jandarma ekiplerine teslim edildi.


Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı
Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı
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Para Cezası, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı minibüsten 3 kaçak göçmen çıktı - Son Dakika
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