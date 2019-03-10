Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı

Sürücüsünün Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da sürücünün fren yerine gaza bastığı otomobilin bir evin duvarına çarpması sonucu araçtaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Filiz K. (53) idaresindeki 61 KF 244 plakalı otomobil, Kayalık Mahallesi'nde dönüş yaptığı sırada sürücü fren yerine gaza basınca bir evin duvarına çarptı.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken otomobilde bulunan eşi Hüseyin (57), çocukları Gülşah (19), Figen (14) ve Yusuf Arda K. (8) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu, kadın sürücünün ise ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:57 Kaynak: AA

Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaza Sonrası Araçtan İnip Tartışan Kişilere Başka Bir Otomobil Çarptı: 3 Ölü, 5 Yaralı Hurda Araçtan Kardeşi İçin "Üstü Açık Römork" Yaptı

Otomobilini Trenin Üzerinde Bırakıp Kaçtı! Binali Yıldırım, Alevilerden Böyle Oy İstedi: Adımda Ali Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:47:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün Fren Yerine Gaza Bastığı Otomobil Duvara Çarptı: 4 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]