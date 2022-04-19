Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü - Son Dakika
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Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü

19.04.2022 11:13
Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, yoğun trafiğin olduğu yolda sürücü ölümden döndü.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, yoğun trafiğin olduğu yolda sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesi çevre yolunda araçların yoğun olduğu yolda sepetli bir motosiklet, sürücüsünün hakimiyetinden çıktı. Kimliği belirlenemeyen sürücü, motosiklet ile birlikte refüje çıktıktan sonra yere devrildi. Motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra hemen ayağa kalktı. Yakında bulunan petrol çalışanları ise hemen sürücünün yardımına koştu. Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yoğun trafiğin olduğu yolda o an araçların geçmemesi ve refüjde demir bariyerlerin olmaması faciayı önledi. - IĞDIR

Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü
Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü

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Motosiklet, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün hakimiyetinden çıkan sepetli motosiklet refüje çıktı, sürücü ölümden döndü - Son Dakika
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