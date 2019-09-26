Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı

2 saat önce

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralıKAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'de sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisinin yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza, Mimarsinan OSB 23. caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen işçi servisi sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada, servisin içerisinde bulunan M.B., F.H., B.K., Ö.H., N.S., F.T., A.D., H.G., S.K. ve O.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri de, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Yan yatan işçi servisi çekici ile kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı

Kalp Krizi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Namaz kılarken kalp krizi geçirdi kimse yardım etmedi
TSK'nın yeni mayın köpeği: Zerdava Diyarbakır'da 3 teröristin öldürüldüğü operasyonda ele geçirilenler yakıldı Adanalı genç, sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.9.2019 13:13:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği işçi servisi yan yattı: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]