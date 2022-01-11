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Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı - Son Dakika

Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı

11.01.2022 13:54

Zonguldak-Ankara karayolunda bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenilen şoförle beraber 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Zonguldak- Ankara karayolunda Karaman mevkiinde Ankara'dan gelen yolcu minibüsü saat 11.30'da kaza yaptı. Minibüsün şoförü Hüseyin Erzurumlu, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi.

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı: 12 yaralı

12 KİŞİ YARALANDI

İstinat duvarına çarparak durabilen minibüste 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. 12 yolcunun yaralandığı kazada kalp krizi geçiren minibüs şoförü Hüseyin Erzurumlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs duvara çarptı: 12 yaralı
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Kalp Krizi, Zonguldak, Minibüs, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün kalp krizi geçirdiği minibüs duvara çarptı: 12 kişi yaralandı - Son Dakika
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