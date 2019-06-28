Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı

1 saat önce

Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı -Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendiSAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.

Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
-Kazalar KGYS kameralarınca görüntülendi
SAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.
Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Serdivan ilçesi Bağlar Caddesindeki kavşağa hızlı giren kamyonetin, önce refüje sonra da yol kenarında park halindeki bir otomobile ve ardından market önünde bulunan dolaplara çarpması ile Adapazarı ilçesindeki Çevreyolu Caddesindeki bir kavşakta manevra yapan aracın, kavşağa giren başka bir otomobile çarpması sonucu savrulduğu kameralarca saniye saniye görüntülendi.
Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktor Elif'e 'Eşek gibi yazacak reçeteyi' diyen hasta yakınını cezası belli oldu! Kaymakamın oğlunun ölümünde kahreden detay: Bıçağı sakız yüzünden çekmiş Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Zonguldak'ta hastanede iğrenç olay! Hasta refakatçiye cinsel saldırıda bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 13:22:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün kontrolden çıktığı araç dükkana böyle daldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]