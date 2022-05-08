Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi

08.05.2022 14:21

- Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi Seyir halindeki motosiklet yan yatıp metrelerce sürüklendi, o anlar kamerada Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi.

- Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi

Seyir halindeki motosiklet yan yatıp metrelerce sürüklendi, o anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce sürüklendi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 6 Mayıs Cuma günü 22.00 sıralarında Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi D-130 Karayolu İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün dengesini kaybetmesi neticesinde yan yatarak metrelerce sürüklendi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün savrulması, motosikletin yan yatarak metrelerce sürüklenmesi ve olayı gören vatandaşların sürücünün yardımına koştuğu anlar yer alıyor.

Kaza anını anlatan Mustafa Uğur, "Geçen akşam araba yıkarken motosikletin dengesini kaybedip düştüğünü gördük. Yardıma koştuk, elimizden geleni yaptık. Sonra da 112'ye haber verdik. Sağ olsunlar kısa sürede gelip yardımcı oldular" dedi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi
Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet metrelerce böyle sürüklendi - Son Dakika


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