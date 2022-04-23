Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

23.04.2022 19:52
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önündeki araca çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu ilçesinde sahil yolunda meydana geldi. 67 EE 782 plakalı Ford marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkararak önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi. - ZONGULDAK

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

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Zonguldak, Otomobil, Ford, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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