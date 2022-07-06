Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

06.07.2022 03:10
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kulu- Konya kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kerim Erdal (20) yönetimindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Kerim Erdal ve yolcu konumundaki Hüseyin Şahin (17), Mert Erdal (16) ve Mikail Çelik (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Şahin, hayati tehlike kaydıyla ilk müdahalesinin ardından Konya'ya sevk edildi. Sürücü Kerim Erdal, Mert Erdal ve Mikail Çelik'in Danimarka'da yaşadığı ve tatil nedeniyle memleketleri Kulu'da oldukları öğrenildi.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Şahin, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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