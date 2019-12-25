Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Sakarya'nın Erenler ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan tır devrildi. Meydana gelen kazada yaralanan tır şoförü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, sabah saatlerinde Erenler ilçesi Büyükesence - Çökekler istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezgin A. idaresindeki 18 KY 530 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yan yatarak durabildi. Meydana gelen kaza sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Sezgin A. yaralandı.


Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlı ekiplerince yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Sakarya, Erenler, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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