Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı - Son Dakika
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Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

04.04.2022 11:51
Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği araç yoldan çıktı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği araç yoldan çıktı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Mete Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 US 734 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, yoldan çıktı. Ağaçlık alana uçan araçtan sürücü yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yoldan çıkan araç, vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı

YORUMLAR
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Kocaeli, Tragger, Fiat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç yoldan çıktı - Son Dakika


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