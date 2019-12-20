Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtığı araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sürücüsünün polisten kaçtığı araçta 20 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymayıp kaçtığı araçta, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine, 34 CMU 629 plakalı aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmak istedi.

Polisin "dur" ikazına uymadan kaçan sürücünün kullandığı araç kovalamacanın ardından, Malkara yolunda durduruldu.


Araçta yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 20 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.


Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüsü M.Y. gözaltına alındı.

Bahçelievler Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 01:16 Kaynak: AA
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