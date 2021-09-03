Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş - Son Dakika

İstanbul'da sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün sara krizi geçirdiği iddia edilen araç, otobüs durağında bekleyen vatandaşlara çarptı. 1 kişinin öldüğü, 3'ü ağır 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Saat 10.05 sıralarında Dereboyu Caddesi'nde yaşanan kazada iddiaya göre, süratli giden 42 GD 748 plakalı hafif ticari aracın sürücü E.G, direksiyon hakimiyetini kaybedince yolcuların beklediği otobüs durağına daldı. Olay yerine savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, sürücü E.G ise yakalandı. Öte yandan sürücünün kaza anında sara krizi geçirdiği öğrenildi.
Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan aracın durağa daldı ve ortalığın savaş alanına döndüğü görülüyor.
Kaynak: İHA
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