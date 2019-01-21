Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün Telefonla Konuşmak İçin Yol Kenarına Çektiği Araca Arkadan Gelen Otomobil Çarptı

Sürücüsünün Telefonla Konuşmak İçin Yol Kenarına Çektiği Araca Arkadan Gelen Otomobil Çarptı

1 saat önce

Sürücüsünün telefonla konuşmak için yol kenarına çektiği araca arkadan gelen otomobil çarptıGAZİANTEP - Gaziantep'te telefonla konuşmak için yol kenarında duran araca arkadan başka bir otomobil çarptı.

Sürücüsünün telefonla konuşmak için yol kenarına çektiği araca arkadan gelen otomobil çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'te telefonla konuşmak için yol kenarında duran araca arkadan başka bir otomobil çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Gaziantep'te 73 FE 711 plakalı aracın sürücüsü telefonla konuşmak için aracını yol kenarında durdurdu. Bu sırada arkadan gelen 34 NN 1858 plakalı otomobil duran araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarında duran araç yan yattı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:06 Kaynak: İHA

Gaziantep, Yerel
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