Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı
3 saat önce
Kastamonu'da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
'da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İnebolu
karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Özcan Ç. (35) idaresindeki 34 BEV 032 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Ardından otomobil, aynı yönde seyreden Özgür G. (30) yönetimindeki 55 FT 933 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri Özgür G. ile Özcan Ç. ve aynı otomobilde bulunan Makbule Ç. (61), Hatice Ç. (39), Nisa Nur
Ç. (9), Berrin Ay Ç. (7), Yusuf Asaf Ç. (2) ve Mükerrem Ç. (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
(İHA)
Baba olacağını öğrenince kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te hatalı sollama: 11 yaralı PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı