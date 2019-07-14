Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı

3 saat önce

Kastamonu'da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı.

Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı, System.String[]
Kastamonu'da iddiaya göre sürücüsünün uyuduğu araç, aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- İnebolu karayolu Kırcalar köyü mevkiinde Özcan Ç. (35) idaresindeki 34 BEV 032 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu yoldan çıkarak refüje çarptı. Ardından otomobil, aynı yönde seyreden Özgür G. (30) yönetimindeki 55 FT 933 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri Özgür G. ile Özcan Ç. ve aynı otomobilde bulunan Makbule Ç. (61), Hatice Ç. (39), Nisa Nur Ç. (9), Berrin Ay Ç. (7), Yusuf Asaf Ç. (2) ve Mükerrem Ç. (75) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kaza sonrası çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
(İHA)
Kastamonu, İnebolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Baba olacağını öğrenince kalp krizinden ölen öğretmenin kızı da kazada yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te hatalı sollama: 11 yaralı PKK'lı teröristlerin Hakkari'deki saldırısında yaralanan uzman çavuş kurtarılamadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:23:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsünün uyuduğu otomobil başka bir araçla çarpıştı: 8 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]