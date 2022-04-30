Sürücüsünün uyuduğu otomobil tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

AKSARAY'da, bayram tatiline giden ailenin otomobili, sürücünün uyuması sonucu tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Bursa'dan ailesiyle birlikte bayram tatili için memleketleri Diyarbakır'a gitmek için yola çıkan Hüseyin Demir (64) direksiyonda uyuyunca yönetimindeki 16 V 9532 plakalı otomobil, tarlaya uçtu. Kazada, sürücü Demir'in eşi Emine Demir (63) ile kızı Elif Serra Demir (18) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'KAZA BEN UYUYUNCA OLDU'

Sürücü Hüseyin Demir, "Bursa'dan Diyarbakır'a bayram tatili için gidiyorduk. Bir anda ana yoldan çıkarak, 100 metre şarampolde giderek kendimizi tarlada bulduk. Arkamızdan gelen sürücülerde hemen bizim yardımımıza koştu. Benim uyumam neticesinde kaza oldu. Bir anda oldu, içim geçmiş dalmışım. Gece 12.00'den bu yana yoldayız. Şereflikoçhisar ilçesinde durup dinlenmiştik. Kazada eşimin kolu kırıldı. Kızım da yaralandı" diye konuştu.