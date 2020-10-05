Sürücüsünün yarıştığı iddia edilen otomobil, boş araziye uçtu - Son Dakika

İZMİR'de, cadde üzerinde yarıştığı öne sürülen iki otomobilden biri, sürücüsünün kontrolünden çıkıp boş araziye uçtu. Kaza sonrası otomobilde bulunan kişi veya kişiler, aracı terk edip kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Görgü tanıklarının cadde üzerinde yarıştığını iddia ettiği, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 35 S 9250 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp boş araziye uçtu. Kazada, otomobilde bulunan kişi veya kişiler, araca bırakıp, kaçtı. Otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.Polis ekipleri, kazaya karışan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.