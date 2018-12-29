Sürücüsüz Akıllı Otobüs Hattı Orta Çin'de Deneme Sürüşüne Başladı

Tatbikatın yapıldığı otobüs hattı, kentin Xiangjiang Yeni Bölge'sinde yer alıyor. Gidiş-geliş olan deneme yolu 7,8 km uzunluğunda ve 22 adet durağı var. Bölgenin yönetim komitesinin bildirdiğine göre, deneme operasyonu süresince dört elektrikli akıllı sürücüsüz otobüs kullanılacak.

Otobüs, güzergah boyunca trafik ışıklı kavşaklardan geçecek, sağa-sola sapacak, duraklarda duracak. Akıllı otobüslerden biri Cuma sabahı belirlenen güzergâhta yapılan sürücüsüz deneme seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Xiangjiang Yeni Bölge, ulusal çapta bir akıllı otobüs deneme/gösterim hattı oluşturmayı hedefliyor. Burada, akıllı otobüsler için, daha sonra yerli piyasada ortaya çıkarılabilecek olan profesyonel standartların oluşturulmasına destek olunacak.