Son Dakika Haberleri: Sürücüsüz Akıllı Otobüs Hattı Orta Çin'de Deneme Sürüşüne Başladı

Sürücüsüz Akıllı Otobüs Hattı Orta Çin'de Deneme Sürüşüne Başladı

9 dakika önce

Çin'in ilk akıllı sürücüsüz otobüsleri için güzergah, merkez Çin'deki Hunan eyaletinin başkenti Changsha'da, 28 Aralık Cuma günü test sürüşlerine başladı.

Sürücüsüz Akıllı Otobüs Hattı Orta Çin'de Deneme Sürüşüne Başladı, System.String[]

Tatbikatın yapıldığı otobüs hattı, kentin Xiangjiang Yeni Bölge'sinde yer alıyor. Gidiş-geliş olan deneme yolu 7,8 km uzunluğunda ve 22 adet durağı var. Bölgenin yönetim komitesinin bildirdiğine göre, deneme operasyonu süresince dört elektrikli akıllı sürücüsüz otobüs kullanılacak.

Otobüs, güzergah boyunca trafik ışıklı kavşaklardan geçecek, sağa-sola sapacak, duraklarda duracak. Akıllı otobüslerden biri Cuma sabahı belirlenen güzergâhta yapılan sürücüsüz deneme seferini başarıyla gerçekleştirdi.

Xiangjiang Yeni Bölge, ulusal çapta bir akıllı otobüs deneme/gösterim hattı oluşturmayı hedefliyor. Burada, akıllı otobüsler için, daha sonra yerli piyasada ortaya çıkarılabilecek olan profesyonel standartların oluşturulmasına destek olunacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:59 Kaynak: Bültenler

Otomobil, Teknoloji, Ekonomi, Güncel
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