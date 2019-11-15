Son Dakika Haberleri: "Sürücüsüz araçlar sigorta sektöründe primleri düşürecek"
Son Dakika Ekonomi 'Sürücüsüz araçlar sigorta sektöründe primleri düşürecek' - Son Dakika Ekonomi

"Sürücüsüz araçlar sigorta sektöründe primleri düşürecek"

6 saat önce

İspanyol Mapfre Asistencia'nın Türkiye ofisi olarak hizmetlerine devam eden Tur Assist'in Genel Müdürü Nevra Yener, sürücüsüz araçların hasarları aşağıya çekeceğini, bu gelişmenin de sigorta primlerinin ucuzlamasına yol açacağını söyledi.

İspanyol Mapfre Asistencia'nın Türkiye ofisi olarak hizmetlerine devam eden Tur Assist'in Genel Müdürü Nevra Yener, sürücüsüz araçların hasarları aşağıya çekeceğini, bu gelişmenin de sigorta primlerinin ucuzlamasına yol açacağını söyledi.

Tüm dünyada sigorta ve asistans sektörünü etkileyen önemli trendler hakkında bilgiler veren Yener, "Bu trendlerden ilkini teknolojinin gelişmesi ile birlikte geleneksel risklerin şekil değiştirmesi oluşturuyor. Teknolojik olarak daha gelişmiş, güvenliği yüksek araçlar, hatta sürücüsüz araçlar sektörde hasar frekanslarını aşağıya çekecek. Bu da doğal olarak primlerin de ucuzlamasına yol açacak. Değişimle birlikte geleneksel riskler ve bu riskleri kapsayan geleneksel ürünlerin gelirlerinde de düşüş olacak" dedi ve ekledi:

"Y ve Z kuşaklarının da sigorta alıcısı olmasıyla müşterilerin beklentileri de değişecek. Sektörü etkilemeye başlayan üçüncü konu ise hiç şüphesiz ki 'dijitalleşme'. Bunun gerisinde kalan şirketler ciddi gelir kaybına uğrayacak.

"Dünyada artık, sigorta ve asistans şirketleri söz konusu trendlerin etkisiyle geleneksel yapılardan, müşterinin hayatına katma değer sağlayan yapılara doğru dönüşüyor.

"Sigorta ve asistans şirketleri, sigortalıların hayatlarında sadece poliçe yenileme, prim tahsilatı, hasar yönetimde ve geri planda değil, çok daha ön planda olabilme fırsatı yakalayacak."


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Instagram fenomenlerini korkutan algoritma değişikliği
Erdoğan'ın Trump'a verdiği Türkiye'nin terörle mücadelesinin anlatıldığı kitabın içeriği ortaya çıktı Erdoğan'ın Trump'a verdiği kitapta Türkiye'nin terörle mücadelesi anlatıldı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 20:49:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Sürücüsüz araçlar sigorta sektöründe primleri düşürecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]