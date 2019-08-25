Son Dakika Haberleri: Sürücüsüz kalan sürat teknesi askeri limana çarptı
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Sürücüsüz kalan sürat teknesi askeri limana çarptı

48 dakika önce

Bartın'ın Amasra ilçesinde sürücüsünün denize düştüğü tekne askeri limana çarptı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde sürücüsünün denize düştüğü tekne askeri limana çarptı. Teknenin sahile yönelmemesi olası bir faciayı önledi. Edinilen bilgilere göre, Bartın'da 2 kişi kendilerine ait sürat teknesi ile deniz açıldı. Bir süre dalgaların şiddetini artırması üzerine şahıslar tekneden suya düştü. Sürücüsüz kalan tekne şans eseri askeri alandaki limana çarparak durdu. Sahilde deniz giren vatandaşlar tarafından teknenin limana çarpma anı an be an kaydedildi. Teknenin sahile yönelmemesi olası bir faciayı önledi. Çevrede bulunan diğer tekneler tarafından sudan çıkartılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

(Akif Yaman/İHA)

Amasra, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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