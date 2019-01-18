Son Dakika Haberleri: Sürücüsüz Ters Yöne Giden At Arabası Karayolunda Paniğe Neden Oldu

Sürücüsüz Ters Yöne Giden At Arabası Karayolunda Paniğe Neden Oldu

1 saat önce

Sürücüsüz ters yöne giden at arabası karayolunda paniğe neden olduBURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu.

Sürücüsüz ters yöne giden at arabası karayolunda paniğe neden oldu

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan panik üzerine harekete geçen trafik polisleri ve zabıta ekipleri, sürücüsü olmayan atlı arabayı ağaca bağladı.
Edinilen bilgiye göre, İznik- Yenişehir karayolunda sürücüsü olmadan ters yönde ilerleyen atlı arabayı gören otomobil sürücüleri, durumu polise ihbar etti. Trafik ve zabıta ekipleri, atlı arabayı durdurabilmek için uzun süre çaba sarfetti. Sahipsiz atlı arabaya binen zabıta ekipleri, atı karayolundan çıkararak güvenli bir bölgeye alıp bağladı. Zabıta, at sahibini bulmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Zabıta, Bursa, İznik, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu Bunalıma Giren Genç Hemşire, Kendini 5. Kattan Aşağı Bıraktı

Bursaspor Evinde Fenerbahçe'yi 10 Maçtır Yenemiyor Kadıköy Belediyesi'nden 'Billboard' Tepkisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 17:23:16. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürücüsüz Ters Yöne Giden At Arabası Karayolunda Paniğe Neden Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]