Sürücüsüz ters yöne giden at arabası karayolunda paniğe neden oldu

Sürücüsüz ters yöne giden at arabası karayolunda paniğe neden olduBURSA - Bursa 'nın İznik ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan panik üzerine harekete geçen trafik polisleri ve zabıta ekipleri, sürücüsü olmayan atlı arabayı ağaca bağladı.Edinilen bilgiye göre, İznik- Yenişehir karayolunda sürücüsü olmadan ters yönde ilerleyen atlı arabayı gören otomobil sürücüleri, durumu polise ihbar etti. Trafik ve zabıta ekipleri, atlı arabayı durdurabilmek için uzun süre çaba sarfetti. Sahipsiz atlı arabaya binen zabıta ekipleri, atı karayolundan çıkararak güvenli bir bölgeye alıp bağladı. Zabıta , at sahibini bulmak için çalışma başlattı.