Video: Çin'de Otonom Araç Kullanımı Ticari İşletmelerle "Hızlı Şeride" Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Video: Çin'de Otonom Araç Kullanımı Ticari İşletmelerle "Hızlı Şeride" Girdi

22.08.2022 11:41
Video: Çin'de Otonom Araç Kullanımı Ticari İşletmelerle "Hızlı Şeride" Girdi

Sürücüsüz ticari taksi olan robotaksi işletmeciliği, teknolojik inovasyon ve politika desteği sayesinde Çin'de yarı-kapalı alanlardan çıkıp artık açık yollara daha fazla geçiş yapıyor.

Sürücüsüz ticari taksi olan robotaksi işletmeciliği, teknolojik inovasyon ve politika desteği sayesinde Çin'de yarı-kapalı alanlardan çıkıp artık açık yollara daha fazla geçiş yapıyor.

Çinli teknoloji şirketi Baidu, şirketin otonom paylaşımlı yolculuk platformu Apollo Go aracılığıyla Wuhan ve Chongqing'deki bazı alanlarda ticari robotaksi hizmeti vermeye başladı.

Bu aydan başlayarak manuel sürüş modu olmayan tamamen sürücüsüz otomobiller ve bunlarla uyumlu cihazlar, Shenzhen'de tahsis edilen alanlarda ve yol kesimlerinde çalışmaya başlayabilecek.

Çin geçtiğimiz yıllarda sürücüsüz araç teknolojisinin gelişmesi ve ticari hale getirilmesi için bir dizi politikayı uygulamaya koydu.

CITIC Menkul Kıymetler'e göre robotaksilerin gelişimi muhtemelen hızlı bir gelişim izleyecek ve pazarın tamamı 2040 yılına kadar 3,2 trilyon yuana (473,3 milyar ABD doları) ulaşacak.

Bu büyük pazar potansiyeli, aralarında teknoloji firmaları, otomobil üreticileri ve paylaşımlı yolculuk hizmet tedarikçilerinin de bulunduğu birçok piyasa oyuncusunu cezbederek pazardan pay almak üzere piyasaya girmelerini sağladı.

MO LUYİ, Sürücüsüz araç şirketi Pony.ai Başkan Yardımcısı:

"Şu an itibarıyla Beijing ve Guangzhou'da olmak üzere sürücüsüz araçlarımız yollarda düzenli olarak test ediliyor ve çalışıyor. Gelecekte bu teknolojiye yatırım yapmaya devam edeceğiz ve böylece insansız araçlarımız, otonom sürüşe dair daha yüksek hedeflere ulaşmalarını sağlayacak şekilde daha geniş bir alanda ve daha karmaşık manzaralarda uygulanabilecek. Robotaksilerimizi halen Guangzhou'nun Nansha bölgesinde veya Beijing, Shanghai ve Shenzhen'in bazı bölgelerinde mobil uygulamamız aracılığıyla çağırabilirsiniz. Otonom araç teknolojisinin toplumumuza daha hızlı bir şekilde değer daha büyük bir değer katkısında bulunacağına inanıyoruz. Gelecekte akıllı ulaşım veya akıllı kentlerin inşasına güç katacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.

YORUMLAR
500
Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek Idc Raporu: Çin'in Nev Pazarı 2022-2026 Döneminde Hızla Büyüyecek Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti Çin, Ekonomiyi Daha da Desteklemek ve İhtiyacı Olanlara Yardım Etmek İçin Harekete Geçti
Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Guangzhou, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Çin'de Otonom Araç Kullanımı Ticari İşletmelerle 'Hızlı Şeride' Girdi - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

Son Dakika
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
16:10 Bir Zamanlar Çukurova'nın Fadik'i sosyal medyada tatil fotoğraflarını yayınladı
16:05 Hayat pahalılığı Fransa'yı kasıp kavuruyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 17:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: Video: Çin'de Otonom Araç Kullanımı Ticari İşletmelerle "Hızlı Şeride" Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement