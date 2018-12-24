Son Dakika Haberleri: Sürücüye Bıçak Çekip Taksiyi Gasbetti

Sürücüye Bıçak Çekip Taksiyi Gasbetti

43 dakika önce

ADAPAZARI'nda, taksi sürücüsünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve aracı gasbeden S.K., saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

Sürücüye Bıçak Çekip Taksiyi Gasbetti, System.String[]
ADAPAZARI'nda, taksi sürücüsünü bıçakla tehdit ederek cep telefonunu ve aracı gasbeden S.K., saklandığı evde yakalanıp tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde, Adapazarı'nda meydana geldi. Taksiyi durduran S.K., bıçak zoruyla sürücüyü tehdit ederek, araçtan indirdi. Sürücünün cep telefonunu gasbeden S.K., ardından taksiyle kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, olaydan kısa süre sonra taksiyi Erenler ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde terk edilmiş halde buldu.

Taksi üzerinde ve güvenlik kameraları kayıtları incelemelerinde kimliği tespit edilen ve hırsızlıktan 24 kaydı bulunduğu belirlenen S.K., Erenler ilçesinde saklandığı evde yakalandı. S.K.'nin evinde yapılan aramalarda olayda gasbedilen cep telefonu ile taksiye ait ruhsat ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklandı.

- Sakarya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:28 Kaynak: DHA

Sabah, Adapazarı, 3. Sayfa
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