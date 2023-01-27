ANTALYA - Antalya 'da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti.

Kaynak: İHA

Hasan Önal, Antalya, Tragger, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi - Son Dakika

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