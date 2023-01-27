Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi

27.01.2023 12:49

Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi Antalya'da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti.

Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi

ANTALYA - Antalya'da bir otomobilin açılır tavanından içeri giren kedinin araç sahibiyle olan karşılaşması gülümsetti.

Olay Serik ilçesine bağlı Orta Mahallede yaşandı. Gece saatlerinde otomobilin üzerine çıkan kedi, açılabilir tavandan bulduğu boşluktan içeri girdi. Hasan Önal, sabah işe gitmeden önce otomobilinde büyük sürpriz yaşadı. Aracına bindiği anda kediyle karşılaşan Hasan Önal, araçtan inip arka kapıyı açarak kedinin çıkmasını sağladı.

Kedinin otomobilin üstüne çıkıp açılır tavandan girme anları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Otomobildeki davetsiz misafir hem korkuttu hem gülümsetti Otomobildeki davetsiz misafir hem korkuttu hem gülümsetti Derede mahsur kalan kedi, itfaiyeye zor anlar yaşattı Derede mahsur kalan kedi, itfaiyeye zor anlar yaşattı

Hasan Önal, Antalya, Tragger, kedi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:07 Hülya Avşar'ın klibinde oynayan Tarık Ündüz, Gazanfer Özcan'ın torunu çıktı
12:47 Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir sitedeki dairede 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
12:37 Son Dakika: İstanbul Sancaktepe'de bir evde 3'ü çocuk 4 kişi ölü bulundu
12:10 Aynı bilboardlarda Erdoğan ve İmamoğlu'nun fotoğrafları yan yana
11:55 "Antidepresan" şarkısını türkü formatında okuyan Nihat Doğan'ın performansına eleştiri yağdı
11:50 Tahran'da Azerbaycan Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı! O anlar kamerada
11:24 2 yaşındaki bebeğin ölümünde yeni gelişme! Anne yakalandı, olay anında birlikte olduğu 2 erkek arkadaşı aranıyor
11:42 Provokatör Paludan'dan dünyayı ayağa kaldıracak yeni tehdit: Her cuma Kopenhag'daki Türkiye büyükelçiliği önünde Kuran yakacağım
11:14 Dolar/TL, 18,81 seviyesinden işlem görüyor
11:24 2 yaşındaki bebeğin cansız bedeni bulunmuştu! Olayla ilgili anne yakalandı, yanında bulunan 2 erkek arkadaşı hala aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2023 13:22:25. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücüye davetsiz misafir şoku... Kedi, açılabilir tavandan içeri böyle girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement