Otoyolda yarış yapıp bir gencin bacağını kopardı, ev hapsiyle cezalandırıldı! - Son Dakika
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Otoyolda yarış yapıp bir gencin bacağını kopardı, ev hapsiyle cezalandırıldı!

02.08.2022 17:42

Adana'da yarış yapan şehir magandalarından Emrah Yıldırım, şov amacıyla emniyet şeridindeki izleyicilerin yanından geçmek istedi. Yıldırım, seyirciler arasında bulunan 25 yaşındaki bir gence çarparak bacağının kopmasına sebep oldu. Çıkartıldığı mahkemede sadece ev hapsine çarptırıldı.

Adana'da, otoyolda arkadaşlarıyla buluşarak yaptığı yarışı kazanan, bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı otomobiliyle emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçerken Sedat Leventöz'e (25) çarpıp, bacağını koparan Emrah Yıldırım (35), çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi cezasına çarptırıldı.

MODİFİYE ARAÇLARLA POZ VERMİŞ

Çeşitli suçlardan 21 kaydı olduğu öğrenilen Emrah Yıldırım'ın, modifiyeli araçlarla poz verip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Yıldırım'ın, videoda "Herkes kümesten horozunu, tavuğunu çıkarsın. Bizim horozumuz her zaman vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" dediği duyuldu.

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Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda yarış yapıp bir gencin bacağını kopardı, ev hapsiyle cezalandırıldı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda yarış yapıp bir gencin bacağını kopardı, ev hapsiyle cezalandırıldı! - Son Dakika
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