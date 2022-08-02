Çeşitli suçlardan 21 kaydı olduğu öğrenilen Emrah Yıldırım'ın, modifiyeli araçlarla poz verip, sosyal medyada paylaştığı görüntüler de ortaya çıktı. Yıldırım'ın, videoda "Herkes kümesten horozunu, tavuğunu çıkarsın. Bizim horozumuz her zaman vardı. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otoyolda yarış yapıp bir gencin bacağını kopardı, ev hapsiyle cezalandırıldı! - Son Dakika

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