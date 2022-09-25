SÜRÜCÜYE YARDIM EDERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU - Son Dakika
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SÜRÜCÜYE YARDIM EDERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU

25.09.2022 13:19

RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarptığı Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

RİZE'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarptığı Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi,düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilecek.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde İyidere Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Plakası bilinmeyen otomobil, yolda arızalanınca sürücüsü, jandarma görevlilerinden yardım istedi. Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy, arızalanan otomobile, başka araçtan akü takviyesi yapmaya çalıştı. Bu sırada karşı yönden gelen Uğur C.,(28) yönetimindeki 53 ED 479 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak, onarılan otomobilin bulunduğu alana yöneldi. Kazada kamyonetin çarptığı Uzman Çavuş Osman Özsoy, ağır yaralandı. İhbarla çağrılan sağlık ekibinin kaza yerinde ilk müdahalede bulunduğu Özsoy, ambulansla kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Özsoy, doktorların tüm çabasına rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Evli olan şehit Uzman Çavuş Özsoy'un cenazesi Rize'de düzenlenecek törenin ardından memleketi Kayseri'ye gönderilecek.

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Kaynak: DHA

Jandarma, İyidere, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SÜRÜCÜYE YARDIM EDERKEN KAMYONETİN ÇARPTIĞI UZMAN ÇAVUŞ, ŞEHİT OLDU - Son Dakika

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