Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2) - Son Dakika
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Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2)

25.09.2022 13:25
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2)

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜRize'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30), acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Rize'de İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobil sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy'un (30), acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi. Develi ilçesi Kılıçkaya Mahallesinde acı haberi alan Özsoy'un yakınları gözyaşı döktü. Evli olan Özsoy, yarın öğlen kılınacak cenaze namazının ardından Kılıçköy Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Olcay DÜZGÜN


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Kaynak: DHA

Osman Özsoy, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (2) - Son Dakika
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