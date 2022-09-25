Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3) - Son Dakika
Üye Girişi

Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3)

25.09.2022 16:27
Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3)

'NE OLUR INI BEN TAŞIYAYIM' Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), için...

'NE OLUR INI BEN TAŞIYAYIM'

Rize'de görev yaptığı İyidere İlçe Jandarma Komutanlığı önünde arızalanan otomobilin sürücüsüne yardım etmeye çalışırken, karşı yönden gelen kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Osman Özsoy (30), için İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene, Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Güngör, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, protokol mensupları ile şehidin ailesi ve mesai arkadaşları katıldı. Törende şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Naci Çakmakçı dua etti. Şehidin eşi Hatice Özsoy tören boyunca eşinin üniformasını giyip, şapkasını da elinde tuttu. Şehidin annesi Fatma Özsoy gözyaşı dökerek ağıt yaktı. Törenin ardından tabutun taşınması sırasında şehit eşi Hatice Özsoy görevli askerlere "Ne olur fotoğrafını ben taşıyayım" diye seslendi.

Şehit Osman Özsoy'un cenazesi Rize-Artvin Havalimanı'nda uçağa konularak toprağa verileceği memleketi Kayseri'ye uğurlandı.

YORUMLAR
500
Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu Vatandaşa yardım eden genç asker, kamyonet çarpması sonucu şehit oldu Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kaynak: DHA

Jandarma, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:12 Arjantin maçında yaşananlar dünya gündemine oturdu! Messi yere düştü, arkadaşlarının tepkisi olay oldu
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara kritik çağrı: Sizleri düşük faizle yatırıma davet ediyorum
16:04 "Komet" adıyla bilinen ressam ve şair Gürkan Coşkun, 81 yaşında hayatını kaybetti
15:55 Savaştan kaçan Ruslar Gürcistan sınırına dayandı! Araç kuyruğu 14 kilometreyi buldu
15:48 Mustafa Sarıgül'ün azarladığı başkan TDP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
15:12 Serdar Ortaç ihanete uğradığını öğrendiği anları anlattı: Okuyunca aldatılmadan daha beter duygu yaşadım
15:11 Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplanıyor! İşte masaya gelecek 3 önemli konu...
15:06 2. Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf paylaşıldı! İngilizler ziyareti paralı yaptı
14:51 Ortaköy'de bulunan gece kulübündeki dayağın ayrıntıları ortaya çıktı! Feci şekilde dövülenlerin yakınları silahla saldırdı
14:30 İşte Bakan Bilgin'in "Çözüm aşamasına geldik" dediği EYT düzenlemesiyle emekliliği hak edenler...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2022 16:36:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sürücüye yardım ederken kamyonetin çarptığı uzman çavuş, şehit oldu (3) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement