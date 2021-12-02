Sürüden ayrılan 4 danaya ayı saldırdı - Son Dakika

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Köstere köyünde sürüden ayrılan 4 danaya saldıran ayı hayvanları telef etti.

Edinilen bilgiye göre, olay Zigana dağının yamacındaki Köstere köyü, Dokuz Gözeler Mahallesi'nde meydana geldi.

Sabah ahırdan çıkardığı hayvanlarını otlaması için kırsala bırakan Hüsnü Taştan, akşam saatlerinde hayvanlarından 4 dananın eksik olduğunu fark edince aramaya başladı. Diğer hayvanlardan ayrılarak başka bir noktada otlayan hayvanların arasına karışan 4 dananın leşleriyle orman içerisinde karşılaşan Taştan, durumu yetkililere bildirdi. Çevrede yaptıkları incelemelerde dana leşlerinin çok yakınında ayı izine de rastlayan Taştan, hayvanlarının ayı tarafından telef edildiğini anladı.

İlçe Gıda ve Tarım Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili tutanak tuttuğu olayda vatandaşlar henüz kış uykusuna yatmayan ayıların köyün bu kadar yakınına gelmesi ve hayvanlara saldırmasını sıradışı olarak nitelendirdi. - GÜMÜŞHANE