Son Dakika Haberleri: Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi
Son Dakika Güncel Haber

Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

45 dakika önce

- Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile beslediKOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde göç sırasında sürüden ayrılan bir leyleği elleri ile besleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tedavi edilerek tekrar doğaya salınması için harekete geçti.

- Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde göç sırasında sürüden ayrılan bir leyleği elleri ile besleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tedavi edilerek tekrar doğaya salınması için harekete geçti.

Kocaeli'nin Dilovası'nda mahalle ziyareti için Tavşancıl bölgesine giden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, göç ederken sürüden ayrılıp bir vatandaşın bahçesine inen bir leylekle yakından ilgilendi. Vatandaşın bahçesine leylek indiğini söylemesi sonrasında olay yerine giden Başkan Şayir, aç olduğunu düşündüğü hayvana elleri ile balık yedirdi. O anlar renkli görüntülere sahne olurken, leyleğin durumuyla ilgili belediye veterinerini bilgilendiren ve bakımının yapılması talimatını veren Başkan Şayir, leyleğin tedavileri yapıldıktan sonra tekrardan doğal yaşam alanına salıverilmesi konusunda gerekli talimatlarını verdi.

"Bizi sevdi zaten, gitmiyor"

Leyleğin kendilerinden ayrılmak istemediğini söyleyen Şayir, "Sürüden ayrıldığını düşünüyoruz. Güçsüz kalmış sanırım. Onu şu anda elimizle besliyoruz. Güzel bir misafirimiz. Veterinerimiz geldi, yarın da hayvanat bahçemizde gerekli kontrollerini yaptıracağız. Yetkililerimiz de ne yapabiliriz konusunda bilgi alıp tekrar doğaya salacağız. Bizi sevdi zaten, gitmiyor" dedi.

Hamza Şayir, Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Usta sanatçı Bedia Akartürk "Türkiye için bir şans" diyerek Erdoğan'a övgüler yağdırdı
Memur ve memur emeklisinin maaş zammı için gözler Hakem Kurulu'nda Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Kayyumdan, "Erdoğan ve bakanlara 600 bin liralık hediye" iddiasına yalanlama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 11:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sürüden ayrılan leyleği belediye başkanı elleri ile besledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]