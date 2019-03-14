Sürüden Kaçan Keçi ve Oğlağını Jandarma Buldu
1 saat önce
Kırıkkale'de 2 gündür kaybolan keçi ve oğlağını görevden dönen jandarma ekipleri bularak, sahibine teslim etti.
Kırıkkale'de 2 gündür kaybolan keçi ve oğlağını görevden dönen jandarma ekipleri bularak, sahibine teslim etti.
Kırıkkale'in Yahşihan ilçesine bağlı Kenaobası köyünde Yassıbağ mezrası bölgesinde ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler görevden dönerken sürüden kaçıp dağda 2 gündür sahibi tarafından aranan keçi ve oğlağını buldu.
Keçi ile oğlağını Sefer Özçam isimli çobana teslim edildi. Özçam, jandarma ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:05 Kaynak: İHA
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