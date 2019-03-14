Son Dakika Haberleri: Sürüden Kaçan Keçi ve Oğlağını Jandarma Buldu

Sürüden Kaçan Keçi ve Oğlağını Jandarma Buldu

1 saat önce

Kırıkkale'de 2 gündür kaybolan keçi ve oğlağını görevden dönen jandarma ekipleri bularak, sahibine teslim etti.

Sürüden Kaçan Keçi ve Oğlağını Jandarma Buldu, System.String[]
Kırıkkale'de 2 gündür kaybolan keçi ve oğlağını görevden dönen jandarma ekipleri bularak, sahibine teslim etti.

Kırıkkale'in Yahşihan ilçesine bağlı Kenaobası köyünde Yassıbağ mezrası bölgesinde ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler görevden dönerken sürüden kaçıp dağda 2 gündür sahibi tarafından aranan keçi ve oğlağını buldu.

Keçi ile oğlağını Sefer Özçam isimli çobana teslim edildi. Özçam, jandarma ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:05 Kaynak: İHA

Yahşihan, Kırıkkale, Jandarma, Güncel
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