Son Dakika Haberleri: Sürüklenen Bottaki 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Sürüklenen Bottaki 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

1 saat önce

Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sürüklenen Bottaki 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, System.String[]
Enez ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sultaniçe köyü açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, hava şartlarından kaynaklı sürüklendiği belirlenen botta, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu, Afganistan, İran ve Pakistan uyruklu 43 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: AA
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Enez, Güncel
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