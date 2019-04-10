Sürüklenen Bottaki 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Enez
ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isterken bindikleri lastik botla sürüklenen 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, Sultaniçe köyü açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, hava şartlarından kaynaklı sürüklendiği belirlenen botta, aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu, Afganistan
, İran
ve Pakistan
uyruklu 43 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.